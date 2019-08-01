Новые iPhone будут поддерживать стилусы - СМИ

В сентябре 2019 года должна выйти новая линейка iPhone, которые будут поддерживать использование Apple Pencil. Об этом пишет Business Insider.



Исследовательская фирма Citi Research сообщает, что поддержка Apple Pencil в iPhone является одним из главных ожиданий от новой линейкой. Более того, слухи о таком нововведении возникли довольно давно.



Сам стилус Apple был выпущен в 2015 году, когда компания выпустила первую линейку iPad Pro.Сейчас существует две версии Apple Pencil, его поддерживают лишь новейшие iPad Pro, а также iPad Air или mini.



Помимо поддержки стилуса новый iPhone получит увеличенный аккумулятор и три модуля камеры. Однако цена на гаджеты должна остаться на уровне прошлогодних моделей.

