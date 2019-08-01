Порошенко отказался считать «Иловайский котел» поражением Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал считать бои под Иловайском в 2014 году не поражением украинских силовиков, а началом российской агрессии. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».



«Отойдите от клише, [что] Иловайск — это проигрыш украинцев. Воспринимайте, пожалуйста, Иловайск как начало российской агрессии», — сказал Порошенко.



По его словам, в дни столкновений под Иловайском и Дебальцево украинскому руководству приходилось принимать крайне сложные решения. Ситуацию осложнял отказ некоторых командиров выполнять приказы командования, а также утечка информации о передвижениях украинской армии. «Я точно никому не пожелаю провести такую ночь, когда наши начали выходить из Дебальцево, а в Facebook [командира добровольческого батальона «Донбасс» Семена] Семенченко был обнародован подробный маршрут выхода», — сказал политик.



Также экс-президент рассказал о первом соглашении с самопровозглашенными республиками Донбаса о прекращении огня. По его словам, впервые соглашение о деэскалации конфликта было подписано 5 сентября 2014 года в Кардиффе на саммите НАТО, а не в Минске. Лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как Минские соглашения, лишь в феврале следующего года.

