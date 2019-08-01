Гильермо Дель Торо получит звезду на Аллее Славы Голливуда

Гильермо Дель Торо получит звезду на Аллее Славы Голливуда

Режиссер Гильермо Дель Торо, который снял нашумевший оскароносный фильм Форма воды, станет обладателем собственной звезды на Аллее Славы в Голливуде. Об этом отмечается на Facebook-странице Hollywood Walk of Fame.

Звезда режиссера станет по счету 2669-й. Торжественная церемония открытия пройдет 6 августа текущего года.

"Гильермо Дель Торо является режиссером с очень уникальным и ярким воображением. Он властвует в королевстве фантазии, которая пленяет и завораживает публику", - высказалась Ана Мартинез, продюсер Аллеи Славы.

На счету Гильермо Дель Торо, помимо Формы воды, целый ряд популярных лент. В их числе - Хребет Дьявола, Блейд 2, Хеллбой: Герой из пекла, Хеллбой II: Золотая армия и Лабиринт фавна.