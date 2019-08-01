Глава Amazon продал акции компании почти на $2 млрд

Глава и основатель крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос продал почти 1 млн акций своей компании на общую сумму $1,84 млрд. Об этом говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), сообщило накануне издание Forbes.



Отмечается, что это крупнейшая продажа акций Amazon в долларовом эквиваленте для Безоса. Цена составила около $1900 за одну ценную бумагу. После уплаты налогов Безос получит около $1,4 млрд.



В последний раз глава Amazon продавал акции компании в октябре 2018 года.



Напомним, в прошлом году Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире, его состояние превысило $150 млрд. После развода с женой в январе его состояние сократилось, но он по-прежнему удерживает первую строчку в списке миллиардеров мира с показателем $117 млрд.

