«Бешикташ» покупает Коноплянку за 3 млн евро

«Шальке» и «Бешикташ» пришли к компромиссу по трансферу украинского полузащитника.



Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка перейдет в «Бешикташ» за 3 млн евро. Об этом сообщает Sabah.



Клубы договорились об этой сумме трансфера, хотя «Бешикташ» предлагал 2 млн евро, а «Шальке» хотел выручить 4 млн евро.



В течение одного-двух дней трансфер официально оформят. Прибытие Коноплянки в Стамбул ожидается в ближайшее время.



Также сообщается, что «Бешикташ» предложил Коноплянке годовую зарплату 2,5 млн евро, тогда как в «Шальке» он получает 4 млн.



Контракт Коноплянки с «Шальке» рассчитан до конца сезона 2019/20. Transfermarkt оценивает украинца в 6,5 млн евро.



В стамбульском клубе Коноплянка должен заменить бывшего игрока киевского «Динамо» Джермейна Ленса. «Бешикташ» планирует расстаться с Ленсом из-за завышенных финансовых требований игрока.



«Бешикташ» по итогам прошлого сезона стал третьей командой Турции и стартует в еврокубках с группового раунда Лиги Европы.



