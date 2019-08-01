Несколько правил выбора тумбы под телевизор

Телевизоры присутствуют практически в каждом доме, зачастую не в одном экземпляре. Поскольку спрос на эту технику высок, производители систематически пополняют рынок новыми моделями — еще тоньше, функциональнее, больше. Поэтому ставить новенькую ТВ-панель на старую мебель негоже — хочется подобрать для техники новый “пьедестал”.

Если вас интересует тумба под телевизор, ее разновидности, функционал, материалы, используемые в производстве, — вопросы, которые будут затронуты в статье.

Разновидности тумб

По типу конструкции мебель можно разделить на следующие виды:

Стойка — помимо наличия горизонтальной поверхности, имеет металлический кронштейн. Его длину можно изменять, таким образом выбирая оптимальное положение ТВ-панели. Главное преимущество устройства — защита техники от падений.

Классическая тумба. Выполняет одну функцию — обеспечивает поддержку телевизора. Имеет компактные размеры, иногда оснащается небольшими полками для хранения книг, дисков, мелочей.

Тумба-комод — зона, которая имеет полку под телевизор и несколько ящиков для хранения различных вещей или другой техники.

Стенка — функциональный набор мебели с множеством открытых, закрытых полок, возможно наличие шкафа-пенала, небольшого буфета. По сути это стенка в гостиную, в середине которой расположена полка для телевизора.

Подвесная модель — монтируется к стене, имеет несколько полочек. Визуально не загромождает помещение. Установку подобных изделий лучше производить на несущей стене.

Угловая тумба — предназначается для расположения в углу помещения, поэтому может иметь необычную форму.

Материал

Деревянные тумбы — долговечны, прочны, экологичны. Оттенок зависит от породы дерева, используемого при производстве.

ДСП — недорогой материал, состоящий из древесных опилок и стружки, связанных между собой.

МДФ — экологичен, материал состоит из древесных стружек, спрессованных между собой под действием двух сил: высокой температуры и давления.

Стекло — в производстве используется закаленное стекло толщиной от 1 см.

Металл — часто сочетается с МДВ, древесиной. Станет оригинальным дополнением интерьера в стиле лофт или минимализм, однако такие тумбы имеют большой вес.

Размер, технические характеристики

Строгих стандартов в размерах нет, важно чтобы телевизор не выходил за пределы полки. То есть правильно подобранная мебель равна ширине телевизора или больше его.

Высота расположения — достаточная, чтобы зритель мог смотреть прямо в экран, не задирая и не опуская голову.

Полезная нагрузка — указывается производителем. Если тумба подвесная, следует заранее поинтересоваться, какой вес сможет выдержать кронштейн, монтируемый в стену.

Если вы посетите специализированные магазины мебели, такие как restof.com.ua, сможете обнаружить обилие оттенков и стилей тумб. Поэтому следует помнить, что такие изделия должны сочетаться с другими предметами мебели, расположенными в помещении.