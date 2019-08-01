В ЦИК навали дату подведения итогов выборов

Центральная избирательная комиссия до 5 августа должна установить окончательные результаты внеочередных выборов в Верховную Раду. Об этом во время брифинга в четверг, 1 августа заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, сообщает Укринформ.



"Именно до 5 августа Центральная избирательная комиссия должна подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы и общегосударственного избирательного округа. Будем надеяться, что мы сделаем это даже раньше, чем 5 августа, и по всем одномандатным избирательным округам", - отметила Слипачук.



Отмечается, что по состоянию на 31 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными уже 134 народных депутатов.



Как известно, 21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.

