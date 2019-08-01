Коболев назвал дату переговоров по транзиту газа

Трехсторонние переговоры по газу в Брюсселе между Украиной, Россией и Евросоюзом пройдут 16 сентября. Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в интервью Handelsblatt. По его словам, трехсторонние переговоры по газу запланированы на 16 сентября. В то же время, как отметил Коболев, Россия пока не назвала своих представителей на этой встречи.



Кроме того, он выразил сомнения, что после запуска трубопровода Северный поток-2 Россия продолжит поставлять газ в Германию через Украину.



"Пообещать что-то, а затем сдержать это - две разные вещи. Это применимо как на русском, так и на немецком языках", - добавил Коболев.



Ранее сообщалось, что РФ предложила Украине контракт на транзит газа. Россия предлагает Украине продлить контракт на транзит газа на год на действующих условиях.



Напомним, в Нафтогазе заявили, что Россия не назначает время газовых переговоров, чтобы затягивать время для строительства Северного потока-2. В Еврокомиссии заявляли, что газовые переговоры между Россией и Украиной возобновятся в сентябре.

