Зеленский назначил главой ГУД зятя продюсера "Лиги смеха"

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова на должность руководителя Государственного управления делами.



Об этом сообщает сайт президента.



"Назначить Борзова Сергея Сергеевича Руководителем Государственного управления делами с 1 августа 2019 года сроком на 5 лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в тексте указе.



Сергей Борзов с 2006 по 2011 год был директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы".



С 2011 по 2012 год - директор команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение" Александр Масляков и Компания ".



Жена Сергея - Ирина - дочь Наума Барула, который является генеральным директором "Драйв Продакшн", генеральным продюсером телепроекта "Страна В" и одним из продюсеров "Лиги смеха".



В то же время Ирина Борзова - мажоритарница-победительница по 14 одномандатному избирательному округу от "Слуги народа".

