У Зеленского хотят изменить критерии начисления субсидий

Кабинет министров должен изменить критерии определения субсидиантов, чтобы незащищенные слои населения могли получать субсидии. Об этом заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "1+1". По его словам, после смены критериев в 2018 году количество субсидиантов сократилась почти вдвое - с 7 миллионов до 3,6 млн.



Он добавил, что проживающие в сельских местностях или районных центрах пенсионеры старшего возраста с пенсией менее 2 тысяч гривен, у которых прописаны не проживающие с ними внуки, потеряли право на получение субсидии.



"Некоторые пенсионеры, которые имеют прописанных внуков, в прошлом году и в этом не получали субсидии. Мы хотим это изменить и уточнить этот критерий, чтобы государство им помогало", - сказал Герус.



По его подсчетам, это около миллиона семей.

