Дым сибирских пожаров достиг США и Канады - NASA

Дым от пожаров в Сибири распространился на Аляску и некоторые части западного побережья Канады. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), передаёт УНН.



Так, о распространении дыма в агентстве сообщили со ссылкой на данные спутника от 31 и 30 июля.



“Теперь можно увидеть дым от сибирских пожаров, простирающийся через восточную часть России, на Аляску (возможно, смешанный с дымом от местных пожаров), вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем над Ванкувером и Сиэтлом”, — цитирет агентство ученого из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Колин Сефтора.

