Этапы обустройства загородного дома

Обустройство загородного дома – огромный фронт работ, который не сравнить с ремонтом квартиры. Важно сделать правильный выбор материалов и уделить должное внимание качеству выполняемых работ.

Фасадная отделка

Наружная отделка дома необходима для защиты строения от воздействия окружающей среды, а также поддержания комфортного микроклимата в доме. Не стоит забывать и об эстетической составляющей.

Самый легкий способ привести фасад в порядок – оштукатурить его. При помощи современных штукатурных смесей можно создать на поверхностях декоративные рельефные рисунки. Оштукатуренную или деревянную стену часто окрашивают фасадной краской. Краска преображает фасад дома и создает слой защиты от разрушительного влияния ультрафиолета, ветра, влаги и пыли.

Более трудоемкие и дорогостоящие способы – отделка кирпичом, клинкером и натуральным камнем. К тому же, эти стройматериалы очень тяжелые, поэтому для их транспортировки необходимо спецтехнику купить или арендовать. С таким вопросом можно обратиться в компанию ETS group. Аккуратная кирпичная кладка создает потрясающий внешний вид дома. Натуральный камень обладает существенными преимуществами перед другими материалами – долговечность, морозоустойчивость, прочность.

Внутренняя отделка помещения

Если вы решили обустроить загородный коттедж внутри, мы подготовили список рекомендаций по выбору материала от магазина Pidloga.biz.





Отделка стен

В загородном доме стены часто покрывают деревянными панелями. Они легко монтируются и создают атмосферу уюта. В основном используют такие материалы как вагонка или фанера влагостойкая . Более качественный и дорогой метод облицовки стен – декоративная штукатурка. С ее помощью можно выровнять поверхность и создать оригинальный дизайн.

Не стоит забывать и про обои как о самом популярном способе оклеить стены. Здесь есть различные вариации по качеству и цене. Дорогие виниловые или бюджетные бумажные обои с оригинальным рисунком отлично подойдут для ремонта на даче.

Отделка потолка

Выбор стройматериала зависит от вида крыши и чердака. Неизолированное чердачное помещение нужно утеплять и перекрывать пленкой для защиты от протекания. Для потолка подойдет древесина, вагонка, блок хаус. Простой и быстрый монтаж выполняют с использованием гипсокартона. Идеально ровной поверхности можно добиться за счет монтажа натяжных потолков, которые, кстати, удачно скрывают проводку и коммуникации.

Отделка пола

По информации компании «ПлитТоргСервис», для отделки пола также востребовано дерево. Доска хранит тепло и хорошо вписывается в загородный интерьер. Для пола в прихожей, ванной комнате, санузле используют плитку. Также, как вариант, многие покупатели выбирают линолеумное покрытие. Недорогой линолеум Форбо позволяет оптимально подобрать расцветку пола под общий интерьер.

Дизайн интерьера

По завершению наружных и внутренних работ приходит время создания интерьера. Оформление чаще всего подбирают с учетом материала, из которого построен дом (кирпич, пеноблок, брус). В доме из пеноблока часто оставляют стены без финишной отделки, что становится основой дизайна в стиле лофт. Кирпичные строения подходят под стиль классика, модерн. Чтобы приятно отдохнуть на природе, создают соответствующий интерьер дома. Его дополняют деревянной мебелью, каминным порталом из камня, текстильными шторами.