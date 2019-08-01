Этапы обустройства загородного дома
Обустройство загородного дома – огромный фронт работ, который не сравнить с ремонтом квартиры. Важно сделать правильный выбор материалов и уделить должное внимание качеству выполняемых работ.
Фасадная отделка
Наружная отделка дома необходима для защиты строения от воздействия окружающей среды, а также поддержания комфортного микроклимата в доме. Не стоит забывать и об эстетической составляющей.
Самый легкий способ привести фасад в порядок – оштукатурить его. При помощи современных штукатурных смесей можно создать на поверхностях декоративные рельефные рисунки. Оштукатуренную или деревянную стену часто окрашивают фасадной краской. Краска преображает фасад дома и создает слой защиты от разрушительного влияния ультрафиолета, ветра, влаги и пыли.
Более трудоемкие и дорогостоящие способы – отделка кирпичом, клинкером и натуральным камнем. К тому же, эти стройматериалы очень тяжелые, поэтому для их транспортировки необходимо спецтехнику купить или арендовать. С таким вопросом можно обратиться в компанию ETS group. Аккуратная кирпичная кладка создает потрясающий внешний вид дома. Натуральный камень обладает существенными преимуществами перед другими материалами – долговечность, морозоустойчивость, прочность.
Внутренняя отделка помещения
Если вы решили обустроить загородный коттедж внутри, мы подготовили список рекомендаций по выбору материала от магазина Pidloga.biz.
Отделка стен
В загородном доме стены часто покрывают деревянными панелями. Они легко монтируются и создают атмосферу уюта. В основном используют такие материалы как вагонка или фанера влагостойкая. Более качественный и дорогой метод облицовки стен – декоративная штукатурка. С ее помощью можно выровнять поверхность и создать оригинальный дизайн.
Не стоит забывать и про обои как о самом популярном способе оклеить стены. Здесь есть различные вариации по качеству и цене. Дорогие виниловые или бюджетные бумажные обои с оригинальным рисунком отлично подойдут для ремонта на даче.
Отделка потолка
Выбор стройматериала зависит от вида крыши и чердака. Неизолированное чердачное помещение нужно утеплять и перекрывать пленкой для защиты от протекания. Для потолка подойдет древесина, вагонка, блок хаус. Простой и быстрый монтаж выполняют с использованием гипсокартона. Идеально ровной поверхности можно добиться за счет монтажа натяжных потолков, которые, кстати, удачно скрывают проводку и коммуникации.
Отделка пола
По информации компании «ПлитТоргСервис», для отделки пола также востребовано дерево. Доска хранит тепло и хорошо вписывается в загородный интерьер. Для пола в прихожей, ванной комнате, санузле используют плитку. Также, как вариант, многие покупатели выбирают линолеумное покрытие. Недорогой линолеум Форбо позволяет оптимально подобрать расцветку пола под общий интерьер.
Дизайн интерьера
По завершению наружных и внутренних работ приходит время создания интерьера. Оформление чаще всего подбирают с учетом материала, из которого построен дом (кирпич, пеноблок, брус). В доме из пеноблока часто оставляют стены без финишной отделки, что становится основой дизайна в стиле лофт. Кирпичные строения подходят под стиль классика, модерн. Чтобы приятно отдохнуть на природе, создают соответствующий интерьер дома. Его дополняют деревянной мебелью, каминным порталом из камня, текстильными шторами.
Дизайн интерьера во многом зависит от функционала здания. Если в доме планируют проживать круглый год, то дизайн должен быть функциональным, с учетом потребностей каждого члена семьи. Если это загородный коттедж выходного дня, то его обустройство должно максимально создавать атмосферу отдыха и релакса.