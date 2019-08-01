Политолог: Конфликт между Епифанием и Филаретом уже выходит на международный уровень

Политолог Юлия Комарова поясняет, почему Крестный ход ПЦУ собрал не более 30 тысяч участников, в то время как в мероприятии УПЦ МП приняли участие до 300 тысяч верующих.



Прошедший в минувшие выходные день Крещения Руси, похоже, стал поводом для нового витка развития конфликта между ПЦУ во главе с Епифанием и Киевским патриархатом Филарета, пишет Комарова на сайте «Корреспондент».



Комарова обращает внимание, что ПЦУ и УПЦ КП провели два отдельных крестных хода, что стало дополнительным подтверждением конфликта между Епифанием и Филаретом.



«Однако, в отличие от прошлого года, когда мы наблюдали своеобразное соревнование между УПЦ Московского патриархата и УПЦ Киевского патриархата, в этом году было сразу три мероприятия. Отдельно Крещение Руси отпраздновал традиционно Московский патриархат, а вот ПЦУ и Киевский патриархат не смогли договориться и каждый пошел по отдельности», - пишет она.



Даже приезд экс-президента Порошенко не помог, подчеркивает Комарова. И если Московский патриархат, как и в прошлом году, собрал сотни тысяч верующих (как сообщают в пресс-службе УПЦ МП до 300 тысяч по сравнению с 250 тысячами год назад), то ПЦУ смогла привлечь не более 30 тысяч участников.



«Не помогло, а, возможно, наоборот, помешало даже присутствие бывшего президента Порошенко. Что касается Киевского патриархата, то тут и вовсе ограничились скромным обходом Владимирского собора, на который собрались несколько сотен самых преданных сторонников гонимого нынче Филарета», - констатирует автор.



Юлия Комарова приходит к выводу, что конфликт между Епифанием и Филаретом, а также отсутствие признания «томоса» со стороны всех православных церквей мира отвернули от ПЦУ многих патриотически настроенных украинцев.



«Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда конфликт с Филаретом, а также отсутствие признания Томоса со стороны всех православных конфессий, кроме Константинополя, отвернули от Епифания многих патриотически настроенных верующих, которые рассчитывали на обретение полноценной автокефальной церкви Украины», - констатирует политолог.



По словам политолога, многие украинцы находятся под влиянием Филарета, который разъяснил, что под видом ПЦУ предлагают сменить зависимость от Москвы на зависимость от Константинополя.



«Филарет приложил много усилий, чтобы разъяснить, что под видом ПЦУ украинцам предлагают просто сменить зависимость от Москвы на зависимость от Константинополя, причем на худших условиях. Итогом и стало скромное в сравнении даже с прошлым годом присутствие прихожан на Крестном ходе ПЦУ», - делает вывод политолог Юлия Комарова.

