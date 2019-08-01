Сорвать любой ценой: кто препятствует формированию новой Верховной Рады?

Избирательный округ №50 стал известным на всю Украину. Здесь было все: споры, скандалы, столкновения, громкие заявления о фальсификациях, судебные иски и даже гроб под окнами окружной избирательной комиссии. По информации на сайте ЦИК победитель в округе определен. Андрей Аксенов - кандидат, который оказался вторым, принять поражение не смог.

Собственно, сейчас все больше кажется, что именно такой поворот событий ему как раз и был нужен. Об этом пишем портал shkvarki.org.

Так почему же Андрей Аксенов так рьяно доказывает, что он лидирует, зачем все эти провокации, потасовки, агрессивные активисты, объединения с политическими силами, которые имеют диаметрально противоположные взгляды, зачем десятки спамовых беспочвенных исков в суды? Может затем, чтобы не дать возможности в установленные украинским законодательством сроки, а это 5 августа (!), огласить результаты выборов?

Становится очевидным, что действия проигравшего кандидата имеют более глобальную цель – человек сознательно отрабатывает одну линию – затягивает оглашение результатов парламентских выборов и формирование новой Верховной Рады.

Еще более понятной ситуация становиться после изучения краткой биографии Андрея Аксенова.

По данным СМИ, Андрей Аксенов является одним из организаторов сепаратистского «референдума», участников проукраинского патриотического автопробега он называл «говномутами» и утверждал, что обязан, как глава поселка Новодонецкое, которое он в то время возглавлял, следовать желаниям сепаратистов «даже если они захотят присоединиться к Гондурасу».

Откровенный украинофоб, подозреваемый в подделке официальных документов для незаконного посещения аннексированного Крыма, вполне охотно может выполнять задачи по срыву выборов и формированию Верховной Рады, в которую должны войти новые люди, готовые рушить старые коррупционные схемы таких, как Аксенов.

Столичная пресс-конференция о фальсификациях в округе №50, которая, по замыслу Аксенова должна была произвести фурор, обернулась для него провалом.

В Украине масса острых вопросов, которые в состоянии решить только новый парламент: формирование нового состава кабмина, вопросы мира, снижения тарифов. Решение этих сложнейших вопросов находятся под угрозой из-за желания Аксенова получить депутатский мандат любой ценой.