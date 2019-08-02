Зидан назвал Лунина классным вратарем для будущего

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал оценку игре и поделился мнением о ситуации с 20-летним голкипером "сливочных" Андрея Лунин после победы над "Фенербахче". Об этом говорится на сайте "галактикос", передает УНН.



"Мы увидим ситуацию с каждым из вратарей, когда вернемся в Мадрид. Важно также знать мнение игроков. Лунин будущий вратарь и очень хороший. Я рад, что Андрей сыграл свои первые минуты во время предсезонной подготовки. Лунин - молодой классный вратарь для будущего. Уверен, мы примем правильное решение", - отметил французский рулевой "сливочных".

