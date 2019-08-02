Трамп анонсировал новые пошлины на китайские товары

Президент США пообещал ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые из Китая товары стоимостью $300 млрд ежегодно.



Об этом Дональд Трамп написал в ряде сообщений в Тwitter.



"Наши представители только что вернулись из Китая, где провели конструктивные переговоры, связанные с будущим торговым соглашением. Мы думали, что у нас есть соглашение с Китаем три месяца назад, но, к сожалению, Китай решил пересмотреть соглашение до подписания. Совсем недавно Китай согласился на покупку сельскохозяйственных продуктов из США в больших количествах, но не сделал этого. Кроме того, мой друг президент Си Цзиньпин сказал, что он прекратит продажу фентанила в США этого так и не произошло, многие американцы продолжают умирать”, - отметил Трамп.



Он подчеркнул, что во время переговоров, которые начнутся 1 сентября, США введут пошлину в размере 10% на остальной 300-миллиардный товарооборот с Китаем - впридачу к 250-миллиардному потоку, уже обложенному пошлиной в 25%.



В то же время Трамп выразил надежду на продолжение позитивного диалога с Китаем относительно всеобъемлющего соглашения о торговле, добавив, что "будущее между нашими двумя странами будет очень светлым".



Как сообщал Укринформ, в последнее время отношения между США и Китаем переросли в торговую войну, с введением дополнительных пошлин на импортируемую продукцию.



Международные финансовые институты, в том числе МВФ и Всемирный банк назвали напряжение между крупнейшими экономиками мира одним из самых негативных факторов для дальнейшего глобального роста.

