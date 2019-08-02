В резиденции премьера Британии установили часы с обратным отсчетом до Brexit

В резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона появились часы с обратным отсчетом до даты выхода Британии из Евросоюза (Brexit).



Об этом сообщает Mirror.



"Цифровые часы были доставлены в (резиденцию Джонсона на улице Даунинг-стрит, 10 - ред.) сегодня — за 91 день до того, как премьер-министр заявил, что мы выйдем из ЕС, "сделаем это или умрем"", - говорится в сообщении газеты.



Аналогичные часы установили и в офисе правящей Консервативной партии.



Часы отсчитывают секунды и минуты, оставшиеся до 23:00 31 октября по британскому времени — именно тогда наступит Brexit. По среднеевропейскому времени это произойдет в полночь 1 ноября.



Устройство имеет четыре "окошка", где отображается количество дней, часов, минут и секунд, оставшихся до выхода Британии из ЕС.



Как известно, Британия должна выйти из состава Европейского Союза 31 октября 2019 года.

