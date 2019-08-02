Зеленский потратил $60 тыс. на американских лоббистов, которых якобы не нанимал

Лоббистская компания Signal Group Consulting получила более $60 тыс. от представителей президента Украины Владимира Зеленского за свою работу в США. Об этом говорится в отчете компании Signal Group Consulting, LLC, передает Голос Америки.



По документам, которые компания подала для отчета в Министерство юстиции США, она получила не только гонорар в $60 тыс., но и возмещение расходов на сумму $9371,8.



Услуги предоставлялись между первым и вторым туром президентских выборов. Целью соглашения было поднять "имидж" Владимира Зеленского - "Слуги народа".



Согласно отчету Signal Group Consulting, контракт подписали 3 апреля 2019 г. 21 мая 2019 г. контракт официально закрыли.



Стороны контракта: Signal Group Consulting, LLC и "Владимир Зеленский - "Слуга народа", при посредничестве Маркуса Коэна". Маркус Коэн указал свой адрес: Киев, ул. Большая Васильковская, 72, Торговый центр "Олимпийский", 2-й этаж.







В частности, речь шла об организации программы общественных связей и связей с правительством, представлении иностранного клиента американским медиа, организации медиаинтервью, встреч с представителями мозговых центров и экспертами, предоставлении стратегических консультаций по медиа США и правительственных отношениях.



В апреле Команда Зеленского в Facebook опровергла существование контракта с Signal Group Consulting, LLC:



"Команда Владимира Зеленского не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита нашего представителя в США. У нас нет контракта с компанией "Сигнал Групп"", - говорится в сообщении.

