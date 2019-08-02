Зеленский не будет снимать запрет на российские соцсети

Советник президента Зеленского Никита Потураев, угодивший в эпицентр мощного скандала из-за своей лекции будущим нардепам от "Слуги народа", снова выступил с громким заявлением. Он заявил, что в команде главы государства нет планов отменить блокировку доступа к российским социальным сетям, которая была введена в 2017 году. Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".



"Есть просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны глупостей делать, а защищать наше информационное пространство должны", - сказал Никита Потураев.

