Трамп уронил нефть

Октябрьские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent в четверг, 1 августа, опускались в цене почти на семь процентов на фоне заявления президента США Дональда Трампа о планах США ввести дополнительные торговые пошлины в отношении Китая. Об этом свидетельствуют результаты торгов на бирже в Лондоне.



По состоянию на 21:03 по московскому времени стоимость барреля нефти составляла 60,21 доллара. В течение ночи стоимость сырья скорректировалась и на момент написания материала составляла 61,77 доллара за баррель.



Заявление Трампа более чем на семь процентов уронило сентябрьские фьючерсы на нефть североамериканской марки WTI. По состоянию на 21:15 по московскому времени она торговалась по цене 53,66 доллара за баррель. На момент написания материала цена за баррель WTI скорректировалась до 54,82 доллара.



Трамп 1 августа заявил, что Соединенные Штаты намерены ввести дополнительные 10-процентные пошлины на товары из Китая с 1 сентября 2019 года. Они коснутся товаров из КНР на 300 миллиардов долларов — то есть всего оставшегося китайского импорта. Заявление прозвучало на фоне завершения 12-го раунда торговых переговоров Вашингтона и Пекина, по итогам стороны не достигли прогресса в урегулировании торговой войны.

