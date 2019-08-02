Tesla, зе-море и “дизельгейт”

Извиняюсь за вопрос: в стране кто-то работает или все ушли в отпуск? Премьер ушел. Быстрым шагом, чтобы не снимать Кличко. Богдан то ли шутит, то ли тоже... Депутаты новые в Трускавце, в школу ходят. Старые разбежались. Президент, правда, работает. Проводит совещания между поездками в Одессу. Одесские пляжи сейчас в гламурном тренде, как и Tesla. Их “зеленой волной” накрыло. Причем в прямом смысле слова.



Вы слышали, что в Одессе море в июне было зеленым? Серьезно, не шучу, можете погуглить. Никто его специально не красил. Это разгулялась злобная водоросль Nodularia spumigena, которая при жаре и обильных дождях активно размножается и провоцирует “цветение” воды. Получается такое зе-море. Не случайно нашего президента туда так и тянет.



Молодец он, конечно. Не пугается местной специфики. Ну, это когда, как пишут в газетах, “ливневые стоки смешались с фекальными и попали в прибрежную часть...”. Каждый год принимают меры для предотвращения этих явлений, но они все равно упорно возникают. Город-курорт к этому давно привык. Все купаются, никому не воняет. Главное, чтобы не холера. А то как ни сезон – так и она начинается.



Но холеры бояться, моря не видать! В модной киевской тусовке считается верхом крутизны на выходные валить в Одессу на Tesla с ветерком... До Одессы, конечно, сразу так не доедешь. Сначала – до ближайшей электрозарядки. И там – ку-ку, ку-ку часика на полтора-два.



Илон Маск та еще жадина. Нет чтобы поставить нам скоростные супер-пупер-гипер-зарядки типа Supercharger последнего поколения. Чтобы как в рекламе: чух – и готово! Пять минут, и можно ехать дальше. Обещал выделить две новые станции зарядки электромобилей: одну в Ровенской области, другую – неподалеку от Житомира. Но это совсем не та сторона, куда ездят “на стиле”.



Вот скажите мне, что можно в Ровенской области делать электромобилисту? Грибы собирать? Или янтарь искать? Ну, можно и янтарь. Пока машина заряжается. Потому что все эти рекламные разводы из серии “проехал на одной зарядке 500 км” – как обучение “слуг народа” в Трускавце. Одна сплошная теория.



А практика, как рассказывал мне приятель, купивший на свою озабоченную экологией голову электромобиль, открывает суровую правду жизни. Если ползти около «сотни» по трассе с включенным кондиционером, то хватает максимум на 300 км. Но надо учитывать наши сложные жизненные реалии. Мы же не на Калифорнийщине живем. У нас в каждом селе подзарядочных станций не ставят. Так что напрягаться надо, проехав уже 250 км. И лихорадочно искать “розетку”.



С зарядными станциями на заправках тоже не все так красиво, как в рекламе. Заправщик тут же предупреждает, что ждать силы тока 80 А могут лишь убежденные фантазеры, а реальность такова, что 20 А – это в лучшем случае.



И секрет не в том, что наше украинское электричество заходит в электромобиль хуже, чем американское. Просто оказывается, что оплата производится не только по объему потребленной электроэнергии, а также и по времени пребывания на зарядке.



И если бензин можно разбавить ослиной мочой, то почему нельзя “прикрутить свет” детищу Маска? Мы же нация изобретателей или как? Потому-то возле каждой “розетки” надо куковать 1,5-2 часа. Путешествие автоматически удлиняется и прирастает дополнительной ночевкой. Вот вам и ответ на вопрос, почему электромобили, даже со всеми налоговыми льготами и скидками, не оккупировали наше родное бездорожье. Да и не только наше.



Tesla по жизни в долгах как в шелках. Считает, насколько у нее уменьшился убыток. В первом квартале 2019 года "минус" составлял $702 млн. А за второй квартал всего $408 млн. И это несмотря на рекордное количество выпущенных авто – боле 87 тысяч штук. Причем что забавляет – все квартальные убытки компании оказались в три раза выше, чем прогнозировали аналитики Bloomberg. Вот уж эти аналитики: и за что им зарплату платят? Сколько ни стараются, не могут “в ноты” попасть.



Опять поморгали момент, когда акции Tesla резко упали в цене. Это случилось буквально на днях – 26 июля. Сразу после публикации квартального отчета они рухнули на 11%, а капитализация компании упала более чем на 20% по сравнению с началом 2019 года. Дна достигли на отметке минус 13%.



А все потому, что газеты сообщили: сооснователь и технический директор Tesla Джеффри Брайан Штробель покидает компанию. Правда, по словам Илона Маска, Штробель не уходит насовсем и будет исполнять роль старшего советника.



Но Маск может и не знать, потому как не управляет своей фирмой еще с прошлого года. И вообще находится под следствием за мошенничество. Правда, в сентябре 2018-го ему удалось договориться с Комиссией по ценным бумагам и биржам США о мировом соглашении.



Обошлось это недешево: с Маска взяли штраф в размере $20 млн., и столько же снимут с компании. Помимо этого, Tesla наймет специального человека, который будет контролировать все публичные заявления гения, в том числе в социальных сетях. Чтобы лишнего не “патякал”.



За что его так, спросите? А он, хитрюга, в августе прошлого года черкнул в Twitter, что рассматривает возможность выкупа акций Tesla по цене $420 за каждую (сейчас они по $220 примерно идут), а позже типа отказался от этих планов. Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам США заподозрили его в мошенничестве с целью повлиять на биржевой курс и начали расследование. И в результате Маска отстранили на три года. А состояние его сократилось на $800 млн.: с $20,9 млрд. до $20,1 млрд. На полеты в космос и гиперлуп кое-как хватает, но совсем впритык.



Да и народ какой-то несознательный в мире пошел. То все кинулись бороться с углекислым газом, мол, электромобили чище, чем машины с двигателем внутреннего сгорания, но, посидев часок-другой под кустом возле зарядной станции, энтузиазм утратили. Особенно в наших плодородных краях.



Чувствуешь себя лохом, которого умело развел ушлый парень Илон. Возникает желание забить на окружающую среду и купить что-то традиционное. Но тут выясняется, что не только Маск мухлюет. Они все там в цивилизованном мире мошенничают.



Слышали такое слово “дизельгейт”? О, это новый глобальный скандал. Повязали кучу крутого народа. Экс-главу Audi Руперта Штадлера задержали. Porsche оштрафовали на полмиллиарда. Топ-менеджер автоконцерна Volkswagen Оливер Шмидт признал вину. Вместо 169 лет лишения свободы отделался 7 годами тюрьмы и штрафом $500 тыс. В отношении Ford проводится расследование. BMW начислили штраф 47,2 млн. евро. А общая сумма штрафов со всех виновников – $18 млрд.



Оказалось, что почти все крупнейшие автоконцерны Запада комплектовали свои машины с дизельными двигателями электронными блоками управления, оснащенные незаконным программным обеспечением для занижения показателей вредных выбросов. Причем руководство об этом узнало довольно быстро, но “манипулированные автомобили” выпускать продолжали. Ну, а чего терять прибыли?



Не обошлось, конечно, и без торговой войны США и Европы. Американцы сейчас объявили в международный розыск пятерых экс-менеджеров Volkswagen. Германия отказалась их выдавать. Нашла коса на камень. И только у нас – тишь, гладь, благодать, зелень, море, отпуска...

