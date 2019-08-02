Китай грозит США контрмерами из-за пошлин

Китай пригрозил США ввести контрмеры, если запланированное Трампом повышение тарифов на китайские товары будет продолжено. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает АР.



Министерство торговли Китая заявило, что заявление Трампа о тарифах является нарушением его июньского соглашения с президентом Си Цзиньпином о восстановлении торговых переговоров.



Министерство заявило, что если меры США вступят в силу, то "Китаю придется принять необходимые контрмеры, чтобы решительно защитить свои основные интересы".



"Соединенные Штаты понесут все последствия", - говорится в заявлении министерства в пятницу.

