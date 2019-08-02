Зеленский назначил главу Ивано-Франковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 2 августа, назначил Дениса Шмигаля главой Ивано-Франковской областной государственной администрации. Соответствующее объявление он сделал в ходе рабочего визита в Ивано-Франковск, сообщает РБК-Украина.



В ходе представлении нового главы ОГА Зеленский назвал Прикарпатье красивым краем, но пожаловался на отсутствие дорог.



"Хочу представить нашего нового человека. Очень мощный менеджер и я завидую Ивано-Франковской области… Хочу назначить Дениса Шмигаля главой Ивано-Франковской областной государственной администрации", - отметил Зеленский.



Напомним, 24 июля назначение Шмигаля согласовал Кабинет министров Украины.



Денис Шмигаль, 1975 года рождения, львовянин. В январе 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС. До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, был заместителем начальника Главного управления Миндоходов во Львовской области.

