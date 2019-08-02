iPhone подорожает из-за нового налога - СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональда Трампа сообщил о введении нового налоги из-за которого подорожает, в том числе и iPhone. Об этом глава США написал на своей официальной страницей в Twitter.



Трамп сообщил, что с 1 сентября будет введен 10-процентный тариф в объеме 300 миллиардов долларов на китайский импорт.



Налог будут выплачивать американские корпорации за товары, импортируемые из Китая. Этот тариф будет распространяться и на товары Apple так, как iPhone производится на территории Китая и юридически гаджеты являются китайским товаром.



Ожидается, что из-за этого нововведения цена на яблочные смартфоны возрастет.

