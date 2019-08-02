Зеленский в Ивано-Франковске подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об увольнения Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины.



Как сообщается на официальном сайте главы государства в пятницу, это произошло во время разговора с представителями СМИ в Ивано-Франковске в рамках рабочей поездки главы государства.



Глава государства уточнил, что на сегодня не подписывал это заявление на увольнение Андрея Богдана.



Также президент отметил, что при необходимости может показать общественности заявления на увольнение от членов его команды.



"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, пойдет в отставку", - заявил Зеленский.



На видео, выложенном телеканалом "UA: Перший" в соцсети Facebook, глава государства говорит журналистам: "Как оно там появилось в Интернете я не знаю, но у нас оно все открыто. Больше скажу: можем, если хотите, показать все заявления".



Он также подтвердил, что не подписывал заявление на увольнение Богдана. "Я не подписывал. В любой момент я могу подписать заявление на увольнение любого члена нашей команды, который не держится за кресло. С самого начала работы уже написали они заявления", - сказал Зеленский.



Сам Богдан на своей странице в Facebook спустя несколько минут после обнародования соответствующей информации на сайте президента также отметил, что все члены команды Зеленского написали заявления на увольнение.



"Мы все написали заявления об увольнении))) За кресло не держимся !!!", - написал он.

