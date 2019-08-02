На черноморских курортах стали находить опасных ядовитых пауков

Жители Одесской области жители и гости в последнее время стали часто замечать опасных пауков каракуртов. Об этом в пятницу, 2 августа сообщает сайт города Черноморска, со ссылкой на сообщения в соцсетях.



Издание не называет конкретные курорты, где были обнаружены опасные пауки, но отмечает, что каракурты проживают преимущественно в теплых краях и в летний период особо активны. Любимые места обитания паука - целина, берега рек, склоны оврагов, пустоши.



Отмечается, что укус каракурты (черной вдовы) вызывает посинение лица, головокружение, удушье, рвоту и судороги, а в некоторых случаях может быть смертельным для человека.

