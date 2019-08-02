Кандидат от «Слуги народа» проиграл вторую апелляцию о пересчете голосов в округе №15

Кандидат в народные депутаты Украины от политической партии «Слуга народа» проиграл вторую апелляцию о признании выборов в округе №15 недействительными и повторном подсчете голосов.



Об этом сообщает прессслужба Седьмого апелляционного административного суда на странице ведомства в Facebook.



«Сегодня (в пятницу - авт.) коллегия судей Седьмого апелляционного административного суда рассмотрела апелляционную жалобу Пращука Виталия Юрьевича на решение Винницкого окружного административного суда от 29 июля 2019 года по делу № 120/2426/19-а об отмене протокола об итогах голосования и обязательстве осуществить повторный подсчет голосов. Решением Винницкого окружного административного суда от 29 июля 2019 года в удовлетворении иска Пращука Виталия Юрьевича отказано», - говорится в сообщении.



Согласно сообщению, коллегия судей Седьмого апелляционного административного суда апелляционную жалобу истца оставила без удовлетворения, а судебное решение Винницкого окружного административного суда от 29 июля 2019 года - без изменений.



Как сообщало агентство, Виталий Пращук дважды оспаривал результаты выборов в Винницком окружном административном суде: первый раз он требовал признать выборы недействительными на 212 избирательных участках мажоритарного округа №15 за якобы нарушения, допущенные в ходе избирательной кампании его основной конкуренткой-самовыдвиженкой Ларисой Билозир. Во втором иске речь шла о двух избирательных участках, расположенных в г. Тульчин. Оба суда первой инстанции кандидат в народные депутаты проиграл, обжаловал эти решения в апелляционном суде и снова дважды проиграл.



Согласно результатам 100% обработанных ЦИК протоколов из округа №15, Лариса Билозир лидирует по округу - ее поддержали 26 143 избирателей, или 35,87%, принявших участие в голосовании. У Пращука - второй результат: 22 356 голосов или 30,67%.

