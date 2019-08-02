Богдан прокомментировал заявление об "отставке"

Глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил тот факт, что он все-таки писал заявление на увольнение, но как его снимок появился в интернете, ему неизвестно. Об этом Богдан сказал в Ивано-Франковске, где с рабочей поездкой находится президент Владимир Зеленский, пишет Укринформ.



"Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может - журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб", - сказал Богдан.



На вопрос, есть ли у Богдана желание уволиться, он ответил: "Желание мое мало от чего зависит. Президент может подписать такое заявление в любой момент".

