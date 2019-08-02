У Гарвардского университета больше всех сверхбогатых выпускников

Гарвардский университет выпускает наибольшее количество сверхбогатых студентов (ultra-high-net-worth alumni) в сравнении с другими американскими ВУЗАМИ.



Соответствующий рейтинг составила международная исследовательская организация Wealth-X, сообщает W7 News.



«Гарвард имеет значительное преимущество перед другими вузами по количеству выпускников UHNW и уровнем их доходов. Почти 80% этой группы собственноручно создали свое состояние, что является самым высоким показателем среди трех университетов, на которых сосредоточено внимание», - говорится в отчете Wealth-X.



Как отмечается, количество выпускников Гарварда, которые считаются сверхбогатыми, превышает 13 тыс. 650 человек. На втором месте рейтинга Wealth-X Стэнфордский университет, на третьем - Университет Пенсильвании.



Эти три университета занимают первые места и в рейтинге США, и в мировом. В последний вошли только три высших учебных заведения за пределами Соединенных Штатов - британские Кембриджский и Оксфордский университеты и французская бизнес-школа INSEAD.

