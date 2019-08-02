ПЦУ заявила о поддержке вакцинации

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что церковь будет поддерживать мероприятия по иммунизации взрослых от дифтерии и столбняка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.



О поддержке вакцинации Предстоятель заявил на совместной встрече руководителей Центра общественного здоровья МОЗ Украины и ПЦУ, на которой обсуждались условия сотрудничества по предотвращению распространения заболеваемости и продолжение информирования населения о важности вакцинации.



В Министерстве отмечают, что поддержка церкви очень важна, ведь в Украине крайне низкий уровень вакцинации от дифтерии и столбняка. Вакцинированы менее 70% детей, а уровень охвата прививками среди взрослых - еще ниже. Более того, многие взрослые не знают, что делать ревакцинацию (повторную вакцинацию) надо каждые 10 лет.



"Вакцинация - единственный способ защититься от инфекции. МОЗ Украины призывает проверить наличие необходимых прививок у детей и взрослых и как можно быстрее вакцинироваться. Это бесплатно как для детей, так и для взрослых. Обратитесь к семейному врачу, терапевту или педиатру, с которым подписали декларацию", - сообщают в учреждении.

