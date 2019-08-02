Глава МИД ФРГ возложил на РФ ответственность за прекращение ДРСМД

Глава МИД ФРГ возложил на РФ ответственность за прекращение ДРСМД

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что ответственность за прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России.

"Ответственность за это несет Россия, уже несколько лет ведутся активные дебаты о том, нарушила ли Россия этот договор. Эти дебаты вел уже президент Обама (ИФ - экс-президент США Барак Обама), так что это не тема Дональда Трампа", - заявил Маас в пятницу в интервью радиостанции "Дойчландфунк".

По словам Мааса, Россия вначале указала, что не разрабатывает ракет, "потом сообщила, что все-таки разрабатывает, но такие, которые летают не очень далеко".

"Это было не очень правдоподобно", - сказал он.