В Германии изъяли крупнейшую в истории партию кокаина на почти миллиард евро

Немецкие таможенные органы изъяли 4,5 тонны кокаина из контейнера, отправленного из Уругвая, который оценивается почти в 1 миллиард евро.



Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.



Таможня в Гамбурге заявила в пятницу, что наркотики были изъяты две недели назад во время проверки контейнера, который следовал из Монтевидео в бельгийский Антверпен.



В документах было сказано, что в контейнер загружены соевые бобы, но таможенники, когда открыли его, увидели лишь черные спортивные сумки.



Они обнаружили более 4200 пакетов кокаина в 211 мешках. Это крупнейшая изъятая в Германии партия кокаина в Германии на сегодняшний день.



В таможне заявили, что наркотики уже уничтожены "на фоне строгой секретности и больших мер безопасности."

