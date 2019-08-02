Июль этого года в Киеве стал самым холодным за 18 лет

Прохладнее июля 2019 года был только июль 2000 года, потому что его температура на 0,2°С оказалась ниже климатической нормы. Такие данные наблюдения Центральной геофизической обсерватории, передает УНН.



Так, по данным наблюдения Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского необычно холодная, как для середины лета температура воздуха второй декады июля в столице оказалась ниже климатической нормы на 1,9 ° С, что вызвало снижение температуры воды в Днепре в пределах города 17 числа ниже +20,0°С.



Холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утром опустилась до +11,5°С, а жарче всего было 1 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,0°С.



По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднемесячная температура воздуха июля составила +19,8°С и оказалась выше климатической нормы лишь на полградуса. Прохладнее чем июль этого года был июль 2000 года, потому что его температура на 0,2 ° С оказалась ниже климатической нормы.

