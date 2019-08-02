Владимир Сивкович: «Если Зеленский не сожжет «скелеты» предыдущей власти - Украина не обретет покой»

«Отравление Виктора Ющенко – это не уголовное, а политико-правовое преступление, которое имело геополитические последствия для национальной безопасности Украины и повлекло за собой целую чреду последующих злодеяний» - считает бывший народный депутат Владимир Сивокович. В 2004-2006 гг. он возглавлял временную парламентскую комиссию по расследованию обстоятельств отравления кандидата в президенты Ющенко, а в 2009-2010 гг. – комиссию по выяснению причин и выявлению лиц, виновных в затягивании расследования уголовного дела по отравлению Виктора Андреевича. На нынешней неделе тема «отравления Ющенко» опять стала актуальной благодаря заявлению военного прокурора Анатолию Матиосу. Он тоже считает, что «оранжевого президента» никто не травил. Сивкович несколько лет расследовал этот «загадочный» случай и его точка зрения представляет интерес. Мы приводим его комментарий полностью: ««дело об отравлении Ющенко» - это «скелет в шкафу» самого Виктора Андреевича. Если точнее, это коллективная попытка ближайшего окружения Ющенко исказить правду и использовать факт случившегося с лицом президента в пропагандистско-предвыборных целях. Фактически, эта история толкнула Украину на путь разложения и предоставила возможность для внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию.



Кроме того, это дело положило начало массовым манипуляциям сознанием украинского населения через медиа с помощью лжи и фейковых новостей. Зародился целый класс фальсификаторов из числа политиков, госчиновников, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, которые не боялись открыто врать, а также ставить личное обогащение и карьерный рост важнее закона и правды.



Безнаказанность «избранных», а иногда и получение ими максимальных дивидендов от участия в тех или иных «сделках с совестью», сыграли злую шутку со всей страной.



Люди, причастные к фальсификации отравления президента Ющенко, впоследствии заняли высокие должности в госаппарате и оказались замешаны в ещё более кровавых преступлениях, ведущих к разрушению государственности в стране.



Нужно быть честным и сказать правду, что у каждого украинского президента – Леонида Кучмы, Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Петра Порошенко – были свои «скелеты в шкафу». Всё это привело к постепенной деградации системы государственного управления и разочарованию народа в в избранной ими власти. Как итог – спецслужбы разных стран (российские, американские, английские и др.) получили возможность вмешиваться в руководство государством и манипулировать решениями украинских президентов и тех высших должностных лиц, кто эти «скелеты» хранил. Годами прокуроры Генеральной прокуратуры Украины, Донской и ему подобные, выступали по этому делу в роли журналистов-расследователей, пиарщиков и политтехнологов, вместо того, чтобы сделать одну простую вещь – взять анализ крови В. Ющенко, провести исследование в любой из соответствующих лабораторий Украины и поставить точку в этом деле. Это было сложно сделать во время президентства Януковича – он использовал эту историю для манипулирования Ющенко в войне с Тимошенко, и при Порошенко, поскольку тот сам был одним из основных организаторов масштабного проекта под названием «лже-отравление». Владимир Зеленский – ещё девственно-чистый человек по отношению ко всем этим историям, и я считаю, если он не вытащит на свет правду и не сожжёт прилюдно все эти «скелеты» – дело Гонгадзе, отравление Ющенко, третья судимость Януковича, убийства на Майдане, – Украина никогда не обретет покой. Страна будет всегда находиться под аппаратным управлением ФСБ, ЦРУ, МИ-6 и украинских олигархов, заработавших на торговле «скелетами» миллиарды долларов, скупивших страну и СМИ, а также правоохранителей, ставящих лояльность власти и «телефонное право» выше буквы закона. В конечном итоге это приведет к очередной революции. Сегодня В. Зеленского поддерживает 3/4 страны. Это свидетельство интуитивного отторжения украинцами всего старого, в основе которого находилась ложь».

