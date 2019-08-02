В Ровно отменили предупреждение активистам, которые требовали импичмент Зеленскому

Ровенский апелляционный суд признал 16-летнюю Дарью Коцюрубу и 20-летнего Романа Филюка невиновными в проведении несанкционированного митинга об импичменте президента.



Об этом сообщила активистка Александра Дворецкая в Facebook.



Судья Степан Шимкив удовлетворил апелляцию на решение Ровенского городского суда, который признал девушку виновной и присудил ей предупреждение, говорится в сообщении.



"Протоколы в отношении Даши Коцюрубы и Романа Филюка о нарушении порядка проведения мирных собраний 25 мая 2019 года в Киеве отменены из-за отсутствия обстоятельств и состава административных правонарушений", - написала Дворецкая.

