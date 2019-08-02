Волкер считает ошибочным решение о возвращении России в ПАСЕ

Решение о возвращении России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы было ошибочным и не означает, что Европа сейчас переворачивает страницу и забывает о российской агрессии.



Такое мнение в интервью Тижню выразил специальный представитель США по переговорам по вопросам Украины Курт Волкер.



"Думаю, решение о возвращении России в ПАСЕ было ошибочным. Оно вредит авторитету Совета Европы. Это была самая важная организация по защите демократических институтов и прав человека в Европе, и такой шаг причинил большой вред её авторитету. Это не значит, что Европа сейчас переворачивает страницу и забывает о российской агрессии", - сказал Волкер.



В то же время он заметил, что сейчас в мире растет беспокойство из-за вмешательства РФ в демократические процессы в западноевропейских странах.



"Теперь есть четкость в том, как люди говорят о России. Есть беспокойство из-за угрозы национальному суверенитету со стороны Москвы: совершение убийств, покушений на жизнь на территории европейских стран, таких как Великобритания, применение химического оружия и вообще готовность использовать его. Есть глубокое разочарование отсутствием российской реакции на ряд вопросов, которые вызывают беспокойство в Восточной и Центральной Европе, а порой и в Западной, как к примеру дальнейшая реализация проекта «Северный поток-2», влияние Кремля на Европу путем энергетической политики. Санкции ЕС сохраняются уже долгое время. Даже такие люди, как лидер итальянской «Северной лиги» Маттео Сальвини, начинают понимать, что отношения с Россией будут иметь определенные последствия. Мы это видели в Австрии с отставкой правительства после скандала с видеозаписями. Роль России все больше рассматривается как отрицательная", - сказал Волкер.



Он также выразил мнение, что в Европе сопротивление России на самом деле усиливается.



