Зеленский прокомментировал нападение на "Укринформ"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что молодчики в футболках "Традиция и порядок", которые 30 июля напали на пресс-центр "Укринформа", должны быть жестко наказаны. Об этом сообщает "Укринформ". "Как оценивать ситуацию, когда бьют любого человека?

Мы сейчас занимаемся и строим отдельную команду по защите журналистов. Я понимаю, что это очень серьезная профессия. Сам с журналистами работал 15 лет. Надо расследовать и очень жестко наказывать тех людей, которые занимаются такими делами", -сказал Владимир Зеленский.



Напомним, во время пресс-конференции в Укринформе 30 июля, на которой кандидаты в депутаты по округу №50 собрались рассказать о фальсификации на выборах, самовыдвиженца Андрея Аксенова молодчики в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили водой и забросали яйцами. Также они нанесли увечья работникам пресс-центра.



После этого полиция открыла уголовное производство по факту нападения 30 июля молодчиков в футболках "Традиция и порядок" на помещение "Укринформа".

