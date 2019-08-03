Адвокат Трампа обвинил Байдена в получении его семьей миллионов из Украины и Китая

Адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани обвинил бывшего вице-президента США Джо Байдена в том, что его семья получала миллионы из Китая и Украины. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.



"Снова Байден пренебрег своими словами и, похоже, не ответил эффективно своим оппонентам. Кажется, я в его мыслях, потому что знаю, что он имеет отношения к миллионам, которые его семья получила из Китая и Украины. Модераторы не смогли спросить о его предполагаемой коррупции, потому что CNN - шутка", - написал он.



Ранее сообщалось, что Трамп считает Байдена своим главным соперником на выборах в 2020 году. "Сейчас мне кажется, что это будет "сонный Джо". Мне кажется, он перевалится через черту", - сказал он журналистам у Белого дома во вторник.

