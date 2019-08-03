ЦИК признала избранными уже 160 нардепов

В пятницу, 2 августа, Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных выборов в Раду в семи одномандатных избирательных округах, признав избранными народными депутатами семерых кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

ЦИК признала избранными народными депутатами Украины следующих лиц: Лабу М.М. - в ОИО № 70, Лунченко В.В. - в ОИО № 71, Дубинского А.А. - в ОИО № 94, Мурдия И.Ю. - в ОИО № 100, Лопушанского А.Я. - в ОИО № 125, Заремского М.В. - в ОИО № 202, Безуглого М.В. - в ОИО № 217.



"Таким образом, по состоянию на 2 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 160 народных депутатов Украины", - сказано в сообщении.



Также Центризбирком принял протоколы ОИК об итогах голосования с пометкой "Уточненный" ОИК №198. Теперь в заседании Комиссии объявлен перерыв.

