Появились фото обрушившейся части Паркового пешеходного моста в Киеве

У киевского Паркового пешеходного моста, соединяющего центральную часть города с парковой зоной и пляжами Труханового острова, 2 августа обвалилась одна из бетонных балок, которая находилась в нижней части конструкции. Об этом сообщает корреспондент "Страны".



Обвалившийся фрагмент бетонной балки и сейчас находится под одной из центральных опор моста. На месте работают представители коммунальных служб. Двоих их представителей, одетых в оранжевые жилеты, к обрушенной части путепровода привезли на катере.

