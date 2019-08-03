Циклон с Балкан принесет штормовую погоду

В ближайшие сутки, 4 августа, на территорию Украины переместится активный циклон с Балкан, который обусловит штормовую погоду в юго-восточной части страны, сообщает Укргидрометцентр. В южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сложные погодные условия: сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы 17-22 м/с, местами 25-30 м/с, град.

На остальной территории кратковременные дожди, местами грозы, только в большинстве северных, ночью и западных областей без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.



Температура ночью 8-13°, на юге страны 14-19°; днем 18-23°.



В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 11-13°, днем 20-22°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 августа самая высокая температура днем была +37,7 в 2010 году, самая низкая ночью +8,5 в 1907 году.



5 августа на Украине, кроме юга, местами небольшой дождь (ночью в восточных областях умеренный дождь). Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, ночью в восточной части, Крыму и Приазовье местами порывы 15-22 м/с.



Температура ночью 8-13°, на юге страны и в Закарпатье 11-16°, на черноморском побережье до 18°; днем 18-23°, в южной части и Закарпатье 21-26°.



В Киеве - местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 20°.



3 августа в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 24-26°, возле Одессы 22°, в Днепре в пределах Киева 23°.

