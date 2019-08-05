МИД массово проверяет венгерские школы на Закарпатье

Министерство иностранных дел Украины затребовало от венгроязычных образовательных учреждений Закарпатской области срочно предоставить отчет о предоставленной за последние 5 лет Венгрией финансовой помощи. Об этом пишет "Закарпатье онлайн".

Как сообщила депутат Закарпатского облсовета Илдыка Орос, запрос касается более 200 детсадов и школ области. Согласно позиции МИД, проверка имеет целью усиление борьбы с коррупцией, обеспечение прозрачного рационального использования полученных средств и их более четкий учет.



По мнению Орос, однако, все это является акцией против венгерской общины края, попыткой запугать ее представителей.



"Все это абсурд еще и потому, что областной совет принял решение, в котором черным по белому записано, что учебные заведения Закарпатья могут получать помощь из-за рубежа. С другой стороны, запрос МИД дискриминационный, потому что обязывает предоставить информацию только о помощи, поступившей из Венгрии, хотя точно известно, что ее предоставляет, скажем, Чехия. И в-третьих, эти суммы поступают в Украину вполне официально на основе договоров с держателями образовательных заведений, согласно которым деньги могут быть использованы на те или иные работы, по завершению которых составляется акт о передаче построенных или обновленных объектов государственным структурам",- сказала Илдыка Орос.



Напомним, в июне правительство Венгрии назначило уполномоченного по делам Западной Украины, при этом выделив 7,5 млн евро на развитие венгерской культуры в Украине и реставрацию достопримечательностей.

