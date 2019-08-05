Стрелок в Огайо был вооружен автоматической винтовкой

Стрелок в Дейтоне (штат Огайо) во время нападения использовал автоматическую винтовку калибра 5,67 мм. Об этом заявила в воскресенье мэр города Нэн Вэйли в ходе пресс-конференции.



"Подозреваемый был одет в бронежилет, он использовал штурмовую винтовку типа АК с патронами калибра 0,223 [дюйма] [5,7 мм], с магазином повышенной емкости, он также имел при себе дополнительные магазины", - указала она. Вэйли также подтвердила появившуюся ранее информацию о количестве жертв - в результате нападения были убиты девять человек, а также сам стрелок, которого сотрудникам правоохранительных органов удалось нейтрализовать в течение минуты. 27 человек пострадали, 15 из них уже выписаны из больницы.



Вэйли отметила, что слаженные действия сотрудников полиции помогли избежать куда большего числа жертв.



"Это ужасно грустный день для нашего города, но в то же время я поражаюсь скорости, с которой сотрудники полиции Дейтона отреагировали [на стрельбу], это помогло спасти буквально сотни жизней". - отметила она. Ранее сообщалось, что полицейские смогли в течение минуты нейтрализовать нападавшего, на котором в момент происшествия был бронежилет. По данным телекомпании CBS, нападавшим оказался 24-летний Коннор Беттс, житель расположенного в этом же штате города Беллбрук.



Стрельба в центре Дейтона была открыта в ночь на воскресенье. Губернатор штата Огайо Майк Деуайн выразил соболезнования родственникам и близким жертв трагедии.

