Кто больше всех платил за голоса на выборах в Раду

Комитет избирателей Украины вычислил, какие партии потратили больше и меньше всех в расчете на одного избирателя.



Для этого КИУ сопоставил количество денег, потраченных из официальных избирательных фондов, а также на внесение залога - с количеством голосов избирателей, которые они получили по результатам голосования в многомандатном округе.



Дороже всех голоса избирателей обошлись политическим партиям "Всеукраинское объединение "Факел" и "Независимость".



Так, ПО "Факел" было внесено 4,1 млн грн в качестве денежного залога и потрачено 2,4 млн на агитацию. При этом за партию проголосовали лишь 7739 избирателей. Таким образом цена одного голоса составила 861 грн, что является самым высоким показателем.



Похожий результат у партии "Независимость", один голос избирателя которой стоил 809 грн (Потрачено вместе с залогом 6,4 млн, а получено 7970 голосов).



Далее в рейтинге "золотых голосов" - "Объединение "Самопомощь" - 359 грн (Израсходовано 32,8 млн грн, а получено 91 тыс. голосов), Аграрная партия Украины - 334 грн (израсходовано 25,2 млн, получено 75 тыс голосов), "Социальная справедливость" - 331 грн (израсходовано 5,2 млн, получено 15 тыс голосов).



Зато меньше всех стоили голоса избирателей для политических партий "Слуга народа", "Партия Шария" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".



Так, "Оппозиционная платформа - За жизнь" потратила 64,4 млн грн и получила поддержку 1 908 111 граждан. То есть, цена голоса составила 34 грн.



"Партия Шария" потратила 8,3 млн, получив голоса 327 тыс граждан. То есть цена голоса - 26 грн.



"Слуги народа" потратила 118,8 млн грн и соответственно получила 6 307 792 голоса. цена голоса - всего 19 грн.



Что касается других партий, преодолевших 5% барьер, стоимость голоса была такой: ВО "Батькивщина" - 76 грн, "Голос" - 129 грн, "Европейская солидарность" - 88 грн.



"Традиционно реальные расходы партий были значительно больше, чем показано в финансовых отчетах. В частности, в отчетах не отражено расходы на зарплату работников избирательных штабов, на доплаты для членов избирательных комиссий и размещения заказных материалов в СМИ, так называемую "джинсу", - заявил глава КИУ Алексей Кошель.



Расходы партий в соответствии с окончательных финансовых отчетов политических партий, опубликованных на сайте ЦИК.



В целом рейтинг "золотых голосов" таков:

1. ВО "Факел" - цена голоса 861 грн.

2. "Независимость" - 809 грн.

3. "Самопомощь" - 359 грн.

4. Аграрная партия Украины - 334 грн.

5. "Социальная справедливость" - 331 грн.

6. "Патриот" - 272 грн.

7. "Украинская стратегия Гройсмана" - 265 грн.

8. "Сила права" - 235 грн.

9. "Оппозиционный блок" - 214 грн.

10. "Радикальная партия Олега Ляшко" - 198 грн.

11. "Гражданская позиция" - 195 грн.

12. "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" - 158 грн.

13. "Сила Людей" - 149 грн.

14. "Голос" - 129 грн.

15. ВО "Свобода" - 90 грн.

16. "Европейская Солидарность" - 88 грн.

17. ВО "Батькивщина" - 76 грн.

18. "Сила и честь" - 56 грн.

19. "Партия Зеленых Украины" - 44 грн.

20. "Оппозиционная платформа" За жизнь "- 34 грн.

21. "Партия Шария" - 26 грн.

22. "Слуга народа" - 19 грн.

