Климкин: за границу выедет половина украинцев

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что через несколько лет половина украинцев может выехать из страны. Такое заявление министр сделал в ходе встречи с ветеранами войны на востоке Украины, сообщает УНИАН в воскресенье, 4 августа.

"Раньше у нас была родина и диаспора... То, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев постоянно или временно за границей - я считаю, что через несколько лет (опять-таки, хотите - обвиняйте меня) примерно будет так. Половина украинцев будет здесь, и половина украинцев будет за границей", - сказал Климкин.



По его словам, сейчас за границей живет примерно 20 млн украинцев. Министр считает, что в мире должно сформироваться "глобальное украинство".

