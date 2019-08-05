Задержан блогер, призывавший к расправам над детьми российских силовиков

Блогер, предложивший расправляться с детьми сотрудников правоохранительных органов, задержан, ему предъявлено обвинение в экстремизме, сообщила в воскресенье официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.



Как она рассказала "Интерфаксу", по результатам проверки информации, размещенной в соцсети с призывом совершать насильственные действия в отношении детей силовиков, возбуждено уголовное дело в отношении автора поста по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное с использованием интернета, с угрозой применения насилия).



По словам Петренко, в кратчайшие сроки следствием совместно с оперативными службами установлена личность человека, скрывавшегося под сетевым псевдонимом "Макс Стеклов".



Представитель Следственного комитета сказала, что им оказался житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения. Ему уже предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, отметила она.



По версии следствия, 31 июля Синица посредством публикации в одной из соцсетей "призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов".



"Преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей", - сказала представитель СК.



Она отметила, что в настоящее время с обвиняемым проводятся следственные действия, в его жилище проведен обыск, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, включая персональный компьютер и мобильные телефоны.



Как сказала Петренко, следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, добавив, что в рамках дела Синицу проверят на причастность к другим возможным фактам противоправной деятельности.



"Ни у кого не должно вызывать сомнений, что за подобные публичные комментарии и призывы непременно наступит уголовная ответственность, - отметила она. - Экстремизм в любой форме проявления, тем более направленный против тех, кто ценою жизни защищает интересы граждан и государства, будет и впредь пресекаться в рамках действующего законодательства".



Статья 282 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.



Ранее блогер под ником "Макс Стеклов" разместил в твиттере сообщение, в котором призвал к расправам над детьми сотрудников правоохранительных органов после идентификации в соцсетях их родителей.



В ответ на осуждающие это сообщения реплики интернет-пользователей он написал, что "все желающие заступиться за честь Росгвардии" могут найти его "там же, где был и в прошлую субботу 27.07".

