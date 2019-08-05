В Госдуме ответили на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины

Госсекретарь США Майк Помпео, заявляя, что Крым "должен вернуться в состав Украины", выражает позицию Вашингтона, которая продиктована стремлением сдержать растущее влияние России в международных процессах и вернуть себе главную роль мирового жандарма, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.



Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины". Помпео также добавил, что госдеп сотрудничает с новым властями Украины. Стенограмма беседы размещена на сайте госдепа.



"В понятии американского истеблишмента в этом мире нет места национальным интересам России, так как на планете, по их мнению, может быть только один доминант, который будет указывать, как определять международную политику. Растущее влияние России в этом плане идет вразрез с их корыстными, прагматичными интересами", - сказал РИА Новости Бальбек.



По его словам, воссоединение полуострова с Россией стало выходом за рамки, которые США обозначили всему миру сразу после распада СССР.



"Я не сомневаюсь, что даже если какая-нибудь украинская власть и признает Крым российским, в Вашингтоне с этим не согласятся, ведь это пощечина всей жандармской политике США за последние 26 лет", - сказал депутат.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

