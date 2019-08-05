В "Слуге народа" подхватили идею Вакарчука о тюрьме за переговоры с Россией

Будущий нардеп от партии "Слуга народа" Богдан Яременко, который является претендентом на пост главы комитета новой Рады по вопросам иностранных дел, предлагает ввести уголовную ответственность за переговоры с Россией не уполномоченными на это лицами.



Об этом пишет "Интерфакс-Украина".



"Не знаю, буду ли я иметь поддержку своих коллег. Но я точно предложу изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства. Воюющая страна. Мы должны навести порядок", - сказал Яременко (избран по мажоритарному округу №215 в Киеве).



Также он подчеркнул, что в целом партия "Слуга народа" выступает за сокращение влияния государства на разные сферы жизни общества, но это не касается внешней политики и обороны, тут оно "должно действовать очень четко, жестко и уверено".



В России уже отреагировали на слова Яременко, заявив, что подобные инициативы затрудняют процесс выстраивания взаимоотношений, и вообще - непонятно, какие именно переговоры имел в виду будущий нардеп.



"Все такого рода инициативы очень часто "дурно пахнут", потому что предполагают совсем другое. Что понимается под сепаратными переговорами? По намеку понятно, что нельзя будет представителям партий вести переговоры с представителями властей России по политическим и экономическим вопросам", - цитирует RT члена комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олега Морозова.

