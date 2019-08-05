Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с инцидентами со стрельбой в городах Дейтон (штат Огайо) и Эль-Пасо (штат Техас).



Об этом сообщается в воскресенье на сайте Кремля.



"Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо", - говорится в сообщении.



В субботу 21-летний мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.



Стрельба в Дейтоне была открыта в ночь на воскресенье. В результате погибли по меньшей мере девять человек, еще 26 получили ранения. Полиция ликвидировала стрелка.



