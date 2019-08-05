Темный шоколад улучшает настроение и убирает симптомы депрессии

Как отмечает The Australian, исследование показало: люди, имевшие доступ к шоколаду, на 70% реже заявляли о наличии депрессивных симптомов по сравнению с людьми, вообще не потреблявшими шоколад.



Известно, что в рамках исследования ученые оценивали состояние 13626 человек. Оказалось, 25% людей, наиболее активно потреблявших любой шоколад, реже страдали от депрессии. Секрет в уникальном составе шоколада. В шоколаде есть психоактивные ингредиенты, которые вызывают чувство эйфории и схожи по эффекту с каннабиноидами.



Также в шоколаде есть фенилэтиламин - нейромодулятор, важный для регуляции настроения. Темный шоколад имеет более высокую концентрацию антиоксидантов-флавоноидов. Эти соединения помогают бороться с воспалением. А депрессия во многом связана с воспалительными процессами.



Правда, есть основания полагать, что улучшение настроения происходит только в том случае, если шоколад приятен на вкус и нравится человеку в принципе. То есть важно получать удовольствие от шоколада.

